مباحث السودان توقف 8 متهمين في جريمة قتل أجنبي بالخرطوم





تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في السودان عبر مباحث قسم بحري شرق والمباحث الفيدرالية، من تسديد البلاغ رقم (3500) تحت المادة 130 من القانون الجنائي، وأن المجنى عليه أجنبي الجنسية.

وبالعودة لتفاصيل البلاغ تفيد (متابعات المكتب الصحافي للشرطة) أنه وفور وقوع الجريمة وتلقي قسم الشرطة للبلاغ، تم تكليف فريق مشترك من مباحث القسم وأفراد المباحث الفيدرالية لفك طلاسم البلاغ .

وعبر مجهودات مستمرة بذلها الفريق منذ وقوع الحادث، تمت مراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مسرح الحادث والتي تم من خلالها رصد المتهمين لحظة تحركهم ومغادرتهم، وعليه تم تعقبهم بواسطة رجال المباحث حتى تمكن الفريق من ضبط اثنين مشتبه بهم .

وبالتحري معهما أرشدا عن بقية المتهمين، وتم ضبطهم حيث وصل عددهم إلى ثمانية متهمين، خمسة منهم قاموا بمهاجمة المجنى عليه وتسديد طعنة له، ومتهم قام بشراء هاتف المجنى عليه من المتهمين وهو (صاحب طبلية) و اثنين (قصر)، وعند إخضاعهم للتحري أقر المتهمون الخمسة بارتكابهم للجريمة، وقام المتهم السادس بشراء الهاتف والتصرف فيه، وجاري رصد الهاتف تقنيا، وسيتم تدوين اعتراف قضائي لهم.

الخرطوم 5-8-2021 (سونا)