ضبط (293) كرتونة محاليل وردية مخبأة بودمدني





ضبطت ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية بشرطة ولاية الجزيرة كميات كبيرة من المحاليل الوريدية تقدر بنحو ٢٩٣كرتونة دربات ملح بمخزن بحي المنيرة بودمدني

غير مؤهل لحفظ الأدوية البشرية تخص متهما ليست له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة.

وقال الرائد ابوبكر محمد الزين مدير ادارة المباحث بشرطة الولاية في تصريحات محدودة إن هناك معلومات توفرت بوجود نشاط لسلعة الدواء خارج القانون وتم تكوين قوة بقيادة النقيب محمد علي والملازم حسين وآخرين وبحضور مدير مجلس الأدوية والسموم وتم ضبط المتهم والمعروضات عبارة عن عدد ٢٩٣ كرتونة محاليل وريدية بمخزن بحي المنييرة بودمدني غير مؤهل لحفظ الأدوية البشرية تخص المتهم (ا. م. س ) ليست له علاقة بمزوالة مهنة الصيدلة، موكدا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مواجهة المتهم والمعروضات واكد مواصلة ادارة المباحث في دورها الرقابي علي كافة السلع الاستراتيجية خارج القانون.

ومن جانبه اكد د. عبدالخالق محمد صديق مدير ادارة الصيدلة والسموم حرص ادارته بالتعاون مع الجهات الرقابية على مكافحة الظواهر السالبة؛ بييع وتخزين الأدوية خارج القنوات الرسمية.

وتشير (السوداني ) الي ضبط قوة مكونة بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠٢١م من الاستخبارات العسكرية وشرطة محلية مدني الكبري وشرطة المرافق الصحية كميات كبيرة من ادوية العلاج المجاني بمستشفى الاطفال التعليمي تمت سرقتها من مخزن العلاج المجاني بالمستشفي ولم يتم تحريك البلاغ إلى المحكمة وظل بالنيابة طيلة هذه الفترة وطالب مراقبون للوضع الادارة القانونية بولاية الجزيرة بتحريك البلاغ فورا تحقيقا للعدالة وحسما للظواهر السالبة في سلعة الدواء.

ودمدني : عمران الجميعابي

صحيفة السوداني