السجن (10) سنوات لـ(طبيبة) مدانة بإدارة شقة لترويج المخدرات





أصدرت محكمة الإرهاب، حكماً بالسجن (10) سنوات لـ(طبيبة)، وذلك لإدانتها بإدارة شقة لترويج المخدرات. وأدان قاضي المحكمة محمد سر الختم، الطبيبة في القضية بمخالفتها نص المادة (16/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفرضت المحكمة غرامة على المدانة الأولى قدرها (50) ألف جنيه.

في ذات الوقت، قرّرت المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، عقوبة السجن (6) أشهر في مُواجهة المدانين (الثانية والثالث والرابع والخامس) وذلك لإدانتهم بتعاطي المخدرات ومخالفتهم نص المادة (20/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م، فيما غرّمت المحكمة كذلك المدانين الـ(4) مبلغ (50) ألف جنيه لكل واحدٍ منهم.

فيما اكتفت ذات المحكمة بالمدة التي قضاها المدانان السادس والسابع (الضابطان ) بالحبس منذ القبض عليهما في العام الماضي، وقرّرت فرض غرامة مالية عليهما كعقوبة بدفع كل واحدٍ منهما مبلغ (50) ألف جنيه.

وبحسب القضية، فإن شرطة مكافحة المخدرات، وردت إليها معلومات بوجود شقة يُدار فيها ترويج المخدرات، ليتم تتبع المعلومة ورصدها ومن ثم مداهمة الشقة والقبض على (7) متهمين وتحريك بلاغ ضدهم، وعقب اكتمال التحريات تمت إحالتهم للمُحاكمة.

الخرطوم: (كوش نيوز)