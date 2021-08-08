(أسر الشهداء): النائب العام المكلف متواطئ وامتداد للحبر





قالت منظمة أسر الشهداء إن مطالبتها بإعفاء النائب العام وتفكيك نادي النيابة تنبع من إقصاء الأول لبعض اعضاء لجان التحقيق، مشيرةً إلى أن نادي النيابة يلعب دور التأييد للنائب بغرض ممارسة صلاحيتهم لتطويل القضايا.

وقال رئيس المنظمة فرح عباس في تصريح لـ(السوداني) انهم لايريدون جهات او احزابا تتدخل بقضايا الشهداء، قاطعاً بأن قضاياهم مطلبية واضحة تتعلق بتطبيق القانون على أرض الواقع.

واتهم عباس النائب العام المكلف مبارك محمود والسابق تاج السر الحبر بخدمة الأجندة، واضاف: محمود متواطئ في تحقيق العدالة بملفات الشهداء، وكل ما يقوله امتداد لنواة الحبر.

الخرطوم:هبة على

صحيفة السوداني