انهيار منازل وشلل حركة المرور في الخرطوم بسبب الامطار





تسببت الأمطار التي ضربت أنحاء واسعة من ولاية الخرطوم في إنهيار عدد من المنازل بمناطق أمبدة وبعض مناطق غرب أم درمان، و امتلأت الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمياه الأمطار مما أدى الى اعاقة حركة المرور فيها تلك، واشتكى المواطنون من عدم توفر المواصلات، وشهدت المواقف والمحطات تكدس المئات من المواطنين الذين اصطفوا في انتظار المواصلات.

وأصيبت حركة المرور جنوب الحزام بشلل تام خاصة في منطقة السوق المركزي ،كما تعطلت حركة السير في نفق عفراء الذي امتلأ بمياه الأمطار.

واطلقت الادارة العامة للمرور أمس تنبيهات هامة لسائقي المركبات ومستخدمي الطرق ودعتهم لتحقيق السلامة المرورية من خلال تقليل السرعة مع تجنب الطرق المتضررة و المليئة بالمياه.

كما أشارت الى تراكم المياه بنفق السوق المركزي المسار الشرقي من الجنوب للشمال من النفق والى نهاية الكبرى و ارتفاع مستوى المياه بنسبة عالية بتلك النقطة، كما اثرت الامطار على المنطقة أسفل كبري المنشية والتي جرى سحب المياه منها.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة