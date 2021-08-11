رئيس لجنة المفقودين : وصلنا إلى مرحلة “نبش المقابر الجماعية” توطئة للكشف عن نتائج التحقيق





كشف رئيس لجنة التحقيق بشأن المفقودين، الطيب العباسي، عن وصولهم إلى المرحلة النهائية من التحقيقات “نبش المقابر الجماعية” توطئة للكشف عن نتائج التحقيق.

وأنهت اللجنة عمل مسرح الحادث الثاني “ويضم جمع الأدلة والبينات” بحسب رئيس اللجنة.

وقال العباسي، في تصريح لـ(الحراك) إن مرحلة النبش هي الأخيرة في عمل اللجنة، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى فريق وطني له قدرات وآخر أجنبي يمتلك الإمكانيات اللوجستية، وتابع “المرحلة تعتمد على الإرادة السياسية المتمثلة في مجلسي السيادة والوزراء، سيما وأنهما أصحاب الحق في توفير وسائل التأمين وتفعيل أعمال اللجنة فيما يتعلق بنبش المقابر الجماعية، واكتمال الإجراءات وفق المواثيق الدولية وبصورة تحفظ حقوق المفقودين وأسرهم”.

وأوضح العباسي، عن تواصل اللجنة مع جهات دولية وإقليمية منذ عهد النائب العام السابق، وقال إنهم حريصون على سير العمل بصورة تحفظ حقوق المفقودين واكتمال الإجراءات.

ورفض رئيس اللجنة، الإفصاح عن عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها إلا بعد عملية النبش، وأرجع ذلك إلى أسباب تأمينية للمصادر ومواقعها.

الخرطوم: محجوب عيسى

صحيفة الحراك السياسي