ضبط سلاح وركشات فى حملات مكثفة للشرطة بالعاصمة





نظم قسم شرطة دار السلام جنوب امبدة حملة نوعية كبري بدائرة الاختصاص وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان الحملة أسفرت عن ضبط عدد (4) دراجات نارية بدون لوحات وضبط عدد (7) متهمين وقد اتخذت في مواجهتهم اجراءات قانونية وفقا للمراسيم الولائية تحت المواد ، كما تم القبض علي متهم بحوزته مسدس صوت ، وفي إطار الجهود المنعية للجريمة فقد نظم قسم جبل اولياء حملة صباح اليوم وأسفرت نتائجها عن ضبط ثمانية متهمين واتخذت في مواجهتهم اجراءات تحت مواد قانونية مختلفة ، بالاضافة الي ضبط عدد ستة ركشات غير مقننه وتم تسليمها الي شرطة المرور لتكملة الاجراءات القانونية.

وبقسم شرطة الدروشاب تحركت حمله مشتركه شملت بحسب صحيفة الانتباهة: مناطق السامراب/نبته/دردوق /الدروشاب جنوب واسفرت الحمله عن ضبط عدد(١٢)متهم وبحوزتهم سلاح ابيض ومخدرات وضبط عدد خمسة دراجات نارية بدون لوحات .

الخرطوم: (كوش نيوز)