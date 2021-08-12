الاختصاصيون بمستشفى الخرطوم يرفضون مجلس الإدارة الجديد





أعلن الأطباء الاختصاصيون بمستشفى الخرطوم رفضهم قرار وزير الصحة الاتحادي الذي قضى بموجبه بتكوين مجلس إدارة للمستشفى، وارجعوا ذلك لجهة أن مجلس الادارة الجديد تم تكوينه من خارج أطباء المستشفى ، وأكدوا أن الادارة الجديدة تسعى للهيمنة على المستشفى وتطبيق روشتة الحكومة وفي مقدمتها خصخصة المؤسسات الصحية، وتعهدوا بالوقوف مع المواطن البسيط الذي لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج الباهظة، وطالب اختصاصي مستشفى الخرطوم – خلال الإجتماع الذي عقد أمس بمستشفى الخرطوم- وزير الصحة الاتحادي بالجلوس معهم لإختيار مجلس إدارة جديد للمستشفى يهتم بالمواطن ويعيد المستشفى لسيرتها الأولى، كما اتهم الاختصاصيون جهات لم يسموها بالسعي إلى تعطيل تشغيل المستشفى، وقالوا إن تلك الجهات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن واعتبروا أن لائحة تنظيم عمل مجلس ادارة المستشفى الجديد التي سلمها وزير الصحة الادارة المكلفة نسخة مكررة من قرار سابق لوزير صحة ولاية الخرطوم في عهد النظام البائد مأمون حميدة، وأكدوا بأنهم سيناهضون القرار حتى لو دعا الأمر الى مقابلة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك .

الخرطوم: أحمد جبارة

صحيفة الجريدة