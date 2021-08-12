إنقلاب تانكر وقود بالقرب من طلمبة بشرق النيل وتدخل الدفاع المدني يحول دون حدوث انفجار





تعرضت أمس ناقلة وقود ( تانكر ) تقل ألف جالون بنزين الى حادث بطريق العيلفون شارع القذافي تسبب في انقلابها بالقرب من محطة وقود بشائر التي كانت الناقلة تقصدها لتفريغ حمولتها مما أدى إلى تسرب الوقود “بخور” رئيسي وتسبب انقلاب التانكر في إصابة سائقه إصابات طفيفة وأدى تسرب الغاز الكثيف الى خلق حالة من الخوف والحذر بين المواطنين وتأخر تفريغ الناقلة لأكثر من 10 ساعات.

وقال مدير شرطة الدفاع المدني في تصريح لـ”الجريدة” إن قوات الدفاع المدني باشرت عملها لتأمين سلامة المواطنين والممتلكات بتوفير عربات مبردة للحرارة والاطفاء لتفادي حدوث إنفجار مدوي واسع المدى.

وقامت شرطة المرور بإغلاق الشارع إغلاقاً كاملاً على بعد 100 متر تقريباً لتفادي تعرض السيارات والمارة لخطر الإنفجار واشتعال النيران، كما وقفت شرطة محلية شرق النيل على تأمين المنشآت الحيوية بالمنطقة بما فيها طلمبة بشائر.

وقالت مصادر شرطية بموقع الحادثة إن برودة الأجواء أمس والتدخل السريع للتأمين وتحذير المواطنين اسهم في الحد من كارثة حقيقية كان يمكن أن تحدث إذا قام المواطنون بتكرار سيناريو الناقلة التي كانت تحمل وقوداً وانفجرت بمنطقة شرق النيل قبل شهر ونيف وخلفت عدداً من الضحايا والخسائر.

الخرطوم: نهلة مجذوب

صحيفة الجريدة