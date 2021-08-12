مصر.. ضبط تجار مخدرات يستغلون دور الأيتام لترويج بضاعتهم





ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على تجار مخدرات يروجون بضاعتهم في محيط دور رعاية الأيتام بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وقال مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت عن قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذين من محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة أول وثان أكتوبر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأضاف المصدر إن عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، حيث ألقي القبض على خمسة متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدري الحشيش والهيروين وعدد من الأقراص المخدرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، وتمت إحالتهم جميعا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة القضية وتحريز المضبوطات وفقا للمصدر الأمني.

وغرد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، يوم الأربعاء، قائلا إن الولايات المتحدة تهنئ المغرب وإسرائيل “على إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط. وسنواصل العمل مع إسرائيل والمغرب لتعزيز جميع جوانب شراكاتنا”.

وفي وقت سابق، أشاد لابيد باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، قائلا إنه “لولا شجاعة الملك محمد السادس لما كنا هنا”.

العربية نت