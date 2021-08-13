صاعقة تضرب برجاً للاتصالات بود مدني





كشف مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني، العميد قرشي حسين، عن تعرض برج (الجزيرة) للاتصالات بحاضرة ولاية الجزيرة مدينة ود مدني لضربة (صاعقة) أثناء هطول أمطار غزيرة أمس على المدينة.

وقال مدير الطوارئ حسب المكتب الصحفي للشرطة امس، إنه نتج من تأثيرات الصاعقة انشطار الفريم الأعلى للبرج وسقوطه في أعلى البناية الموجود بها، مبيناً أنه تمت إزالة الجزء العالق بواسطة قوات الدفاع المدني ومعاونة شرطة المحلية، وكان هذا العمل أثناء هطول الأمطار بغزارة حتى الحادية عشرة ليلاً، وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الموقف دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

السوداني