إلقاء القبض على عصابة تخصّصت في خطف الهواتف الذكية والشنط بـ(الجزيرة)





أعلنت السلطات في محلية مدني الكبرى، عن إلقاء القبض على عصابة مكوّنة من 6 معتادي سرقات تخصّصوا في تنفيذ جرائم خطف الهواتف الذكية والشنط الصغيرة.

وقال رئيس قسم مباحث محلية مدني الكبرى، أسامة البدوي، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، امس، إنّه وبناءً على معلومات وورود بلاغ لواقعة خطف بمنطقة الدباغة وسط مدينة ودمدني تمّ تحريك فريق بقيادة ضابط وتمكّن من القبض على اثنين من عناصر عصابة الخطف. وأضاف” تمّ إخضاعهم للتحريّ وأرشدوا على بقية المتهمين وعددهم أربعة متهمين وتمّ القبض عليهم”. وأردف” جميع المتهمين أقرّوا بتنفيذهم لعدد من السرقات بمدينة ود مدني”.

السوداني