ضبط ذهب وعملات أجنبية في طريقها إلى الخارج





ضبطت السلطات في السودان 198 جرام من الذهب و204900 ريال سعودي و33800 درهم إماراتي و2126 دولار أمريكي و400 يورو، و1305 جنيه إسترليني، كانت في طريقها إلى خارج البلاد.

وقال مدير دائرة جمارك الخرطوم بالإنابة، محمد البدري مصطفى السناري، إن هذا الإنجاز يؤكّد اهتمام ويقظة منسوبي الجمارك وحسهم الأمني العالي وملاحقة ضعاف النفوس من المهرّبين الذين يعملون على تخريب الاقتصاد الوطني من خلال تهريب العملات الأجنبية والذهب وموارد البلاد المختلفة.

ودعا السناري إلى أهمية التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع مكونات الأجهزة العاملة بالمطار حتى يتمّ سدّ أيّ ثغرةٍ يمكن أن يستغلها المهربون.

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