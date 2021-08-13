إلقاء القبض على المتهم الأساسي في حادث تفجير بورتسودان





أعلنت السلطات في السودان عن إلقاء القبض على المتهم الأساسي في بلاغ حادث تفجير نادي الأمير بحي سلمونا بمدينة بورتسودان.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عمر عبد الماجد، في تصريحاتٍ للمكتب الصحفي للشرطة، إنّ فرق من المباحث والتحقيقات الجنائية تمكّنت من القبض على متهمٍ أساسيّ في البلاغ.

وأشار إلى أنّه تمّ ترحيل المتهم إلى ولاية الخرطوم للتحريّ معه حيث أدّلى باعترافاتٍ مهمةٍ ومؤثّرة في مسار التحريات.

وأضاف” الفرق تواصل تحريّاتها لاستكمال كافة الخيوط والأدّلة للوصول إلى جميع المتورّطين في الهجوم الغادر الذي تعرّض له نادي الأمير بأحد أحياء مدينة بورتسودان وتسبّب في خسائر بالأرواح”.

وفي يوليو المنصرم، قُتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون على نادي “الأمير” الرياضي في مدينة بورتسودان، وفق لجنة أطباء السودان.

باج نيوز