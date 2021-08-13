سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في السودان: تسليم المشتبه بهم للمحكمة الجنائية سيمثل علامة بارزة أخرى





اعتبر سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في السودان، زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية للسودان، أحدث دليل على زيادة التعاون بين الحكومة الانتقالية والمحكمة الجنائية الدولية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام البشير.

وفي بيان من السفارة البريطانية بالخرطوم، قالت إنه لسفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في السودان، مُهر بتوقيع سفراء ورؤساء بعثات: “كندا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أكد البيان أن تسليم المشتبه بهم الباقين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيمثل علامة بارزة أخرى، موضحًا أن ذلك سيُظهر لجميع السودانيين والمجتمع الدولي، التغييرات الإيجابية والعميقة الناتجة عن المرحلة الانتقالية في السودان.

واشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية أحرزت تقدماً قوياً في الاقتصاد والسلام بعد ثورة ٢٠١٩، فضلاً عن أنها عملت على بناء مجتمع أكثر انفتاحًا على أساس سيادة القانون.

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