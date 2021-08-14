الدفاع المدني بالسودان يسيطر على تسرب مواد خطرة بعدد من الحاويات بالميناء الرئيس





تمكنت قوات الدفاع المدني بولاية البحر الأحمر فرعية ميناء بورتسودان من معالجة عدد من الحاويات تحمل مواد كيميائية شديدة الخطورة تسربت محتوياتها بالميناء الجنوبي ،

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ،قال النقيب شرطة مصعب احمد عبد الله أحمد الدفاع المدني قسم الميناء الجنوبي أثناء المرور الروتيني للأفراد بقسم الدفاع المدني الميناء الجنوبي على منطقة تخزين البضائع الخطرة لاحظوا بوجود تسريب بعدد 5 حاويات ثلاثة منها تحوي حمض النتريك وحاويتان تحوي حمض الكبريتيك وهي مواد كيميائية شديدة الخطورة ومن خصائصها تآكل و إذابة الحديد والعديد من العناصر الصلبة وتسببت في تلف وتآكل للحاويات التي تحوي المواد ومع إرتفاع درجة الحرارة وتفاعلها مع حديد الحاويات بدأت في التبخر وإطلاق أبخرة صفراء اللون (وهي اكاسيد النيتروجين-ثاني أكسيد الكبريت) وهي غازات خانقة شديدة السُّمية قد تؤدي إلى ضرر بالغ في الجهاز التنفسي ثم الوفاة في حالة إستنشاقها.

وبناءا علي ذلك تم تشكيل فريق التدخل السريع المختص بمكافحة الحوادث الكيميائية تحت إشراف العقيد عبد الله عبد الصافي مدير الدفاع المدني هيئة الموانئ البحرية وتم إتخاذ عدة تدابير واحترازات واقية لتحجيم الآثار السالبة وانفاذ خطة مهنية بدقة واقصي درجات الحزر وايقاف العمل الفوري بالمنطقة المحيطة وبالتنسيق مع إدارة التشغيل بالميناء تم توفير كرينات ورافعات للتعامل مع الحاويات ، وفي عملية تعدُّ فريدة من نوعها عالية المخاطر علي القوات العاملة وبعد ارتداء اللبس الواقي المطلوب لمثل هذا النوع من العمليات نجحت القوة في نقل الحاويات الى منطقة معزولة بمنطقة (دمادما)ثم العمل على فتح الحاويات وإجراء المعالجات اللازمة وفق مقادير ونسب محسوبة بواسطة الخبراء المختصون وتم تخفيف الأحماض المتسربة وفرز العبوات السليمة وعزلها وإخراجها خارج الحاويات ، وتمت السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح والممتلكات وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية