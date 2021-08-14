العيكورة يكتب: رباطة (الدبة) وتجار بوكو حرام





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

ورد في الاخبار صباح الامس الخبرالاتى : (حركات مسلحة موقعة على السلام تمارس النهب بالشمالية) وجاء في التفاصيل ان منسوبي احدي الحركات الموقعة على سلام (جوبا) في أكتوبر الماضي ومن أبناء الولاية (خلى بالك معاي) ! تمارس النهب المسلح بالولاية الشمالية بحسب [ الانتباهة اونلاين] نقلاً عن [سودان تربيون] وان الأوضاع الأمنية قد تفاقمت الأسبوع الماضي بعد اشتباكات وقعت بين قوات الدعم السريع المرتكزة على بعد (٢٠٠) كيلومتر خارج الدبة وقوة تابعة لاحدي الحركات المسلحة الموقعة على سلام (جوبا) بعد ان اعترضت الأخيرة (تانكر) محروقات يتبع للدعم السريع من ما وادي لمحاصرة تلك القوة وتسليمها للجهات المختصة بشرطة محلية (الدبة) يعني الجماعة ديل ببطاقاتهم عديل . و ذكر المصدر ان احد منسوبي الشرطة هناك قال انه ظل يعمل لاكثر من (١٥) عاماً بشرطة المحلية لم يصادف سوي بلاغين اثنين للنهب المسلح . اما حالياً فيقول ان هناك عشرة بلاغات نهب تحت تهديد السلاح مُقيده بالمحلية هذا غير الحالات التي لم يُبلغ عنها وتحل عادة عبر مساومات مالية تتم بين اصحاب شاحنات البضائع القادمة من ليبيا و قاطعي الطرق . وأشار الى ان الابتعاد عن الدبة الى قلب الصحراء اصبح غير مأمون العواقب ! واكد ان منسوبي تلك الحركات ويقصد بهم (الرباطة) الذين يقومون بهذا الفعل الخارج عن القانون هم من أبناء الولاية . دون ان يفصح عن اسم تلك الحركة المسلحة . (انتهي الخبر الكارثة) .

أهااا يا جماعة الأولاد القبضتوهم ديل وعددهم (18) مع سلاحهم وعدد ثلاثة عربات واكيد ببطاقاتهم وقد تكون لديهم رتب وكده اووول حاجة يجب ان يسألوا عن الكلام ده من راسهم واللا من كراسهم بمعني آخر مرسلاهم الحركة ! واللا رجاله ساكت قاعدين يخرتوا في الناس وعلى ضوء ذلك لازم تمثل الرأس الكبيرة امام القضاء ان كانوا المساكين (مُرسال) ساكت . اما ان كانت الحكاية رجالة وكده فعلى الحكومة ان تشوف شُغلا معاهُم وما فى حاجة تاني اسمها (عفا الله عمّا سلف) والقانون يأخذ مجراه وبأسرع فرصة حتى لا ينسي الناس ويرتدع الآخرين من أمثالهم . حاجة غريبة لكن جنس ديل ياهُم العاوزين يدمجوهم في القوات المسلحة ا؟ لا لا ديل لازم يتغربلوا و يندرشوا كويس لم يآمنوا ويعرفوا ماذا يعني شرف الجندية غير كده كل واحد ياخذ على قفاه ويتوكل على الله يشوف ليهو طوريه واللا واسوق .

قبل ما انسي : ـــ

من اطرف ما رأيت بالأمس الاول الصورة المتداولة (للافتة) الترحيب بحاكم اقليم دارفور من لجنة تجار عربات بوكو حرام يرحبون فيها بالسيد مناوي بالفاشر تحت مسمي (لجنة تجار البوكو بالسوق المركزي ترحب ….) ! شفتوا الجماعة ديل شطارتهم كيف ! اول حاجة كلمة (حرام) دي شالوها كولكولو وأضافوا لبوكو (الالف واللام) وبقت (سمممحة) كده بسم الله ماشاء الله زي لجنة تجار السمسم والكركدي وكده ! أهاا يا السيد مناوي هذا اول ملف سيوضع بين يديكم فشوفو لينا ناس وزارة التجارة يضيفوا سلعة (البوكو) دي ويدوها رقم و(كود) ويعرفوا بيها الناس مااا بضاعة زيها زي غيرا واللا شنو يا جماعة ! فعلاً إن شر البلية ما يُضحك .

صحيفة الانتباهة