شرطة الخرطوم تطلق حملات منعية وكشفية بكل المحليات





تنفيذا لتوجيهات السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي د. زين العابدين عثمان أحمد بمواصلة الحملات على الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة نظمت محلية امبدة حملة أسفرت عن القبض على56 متهما فتحت في مواجهتهم بلاغات تحت مواد قانونية مختلفة وضبطت إثنين موتر بدون لوحات. وفي محلية الخرطوم نفذت شرطة المحلية حملة شملت مناطق الحفر للمرة الثالثة علي التوالي شرق مستشفى الساحة ومنطقة القضائية عبيد ختم وموقف جاكسون والأستاد اسفرت عن القبض على (30) متهما ، كما تمكنت شرطة محلية بحري بعد مطاردة عنيفة من القبض على اثنين من معتادي خطف الموبايلات كما ألقت القبض على أربعة متهمين بمنطقة الحلفايا وضبطت بحوزتهم أربعة مواتر بدون لوحات ، وتمكنت مباحث قسم شرطة الأزهري غرب بمحلية جبل اولياء من القبض على أحد مروجي الحبوب المخدرة وضبطت بحوزته (400)حبة مدينة بلون برتقالي و(300)حبةفارداقيت بلون أحمر و(570)حبة فارارسبيرو وعدد(20)-حبة بلون أصفر عدد(40)نمبر ون ملتي فيتامين تم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 31صيدلة وسموم بقسم شرطة الأزهري غرب.

وتمكنت قوةالطوف الليلى بمنطقة مايو من القبض علي متهمتان وضبطت بحوزتهما اجهزة كهربائية والتحري معهما أقرتا بسرقة منزل بمايو وارشدتا إلى شريكهما وتم توقيفه وإحضار بقية المعروضات و ايضا تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم بحسب صحيفة الانتباهة، من توقيف متهم وضبطت بحوزته موتور مياه أقر بسرقته من إحدى مزارع الدواجن بسوبا وبالتحري معه أقر بالاتهام المنسوب إليه واعترف بسرقته مع اشياء اخري متعددة وتم فتح بلاغ في مواجهته بقسم شرطة سوبا غرب..وما زالت الحملات مستمرة .

الخرطوم: (كوش نيوز)