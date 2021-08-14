مُسلحون يغتالون مُواطناً بشمال كردفان





اغتال مسلحون يرتدون زيّاً عسكرياً، مواطناً بمنطقة الدويمة بمحلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.

وقال شهود عيان، إن الجناة وهم 8 أشخاص قاموا بقتل المواطن حاج آدم الأمين علي وتدمير سيارته بطلقة من سلاح آربجي، وأشاروا إلى أنّ الجُناة قاموا بإتلاف دونكي المنطقة الوحيد، كما قاموا بـ”تلطيخ” السيارة التي كانوا يستقلونها بـ”الطين” حتى لا يتم التعرف عليها.

وكشف شهود العيان عن تدوين بلاغ بالرقم 407 بواسطة عمدة قبيلة الكبيشاب (أحد فروع الكبابيش) التي ينحدر منها القتيل بشرطة محلية جبرة الشيخ تحت المواد 130/ 182 من القانون الجنائي بجانب المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر.

صحيفة الصيحة