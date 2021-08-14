إنهيار 326 منزلا بولايات القضارف وسنار بسبب السيول والفيضانات





كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني عن موقف السيول والفيضانات خلال ال 24ساعة الماضية وتسببت السيول والامطار التي ضربت محلية المفازة في إحداث أضرار لعدد 95م منزلا بمدينة المفازة منها إنهيار عدد 32 منزلا إنهيارا كليا وعدد 63 منزلا إنهيارا جزئيا كما تسببت السيول والفيضانات أيضأ في إحداث أضرارلعدد 39 منزلا بقرية أم فجر غرب الرهد منها عدد 16 منزلا إنهيارا كليا وعدد 23 منزلا إنهيارا جزئيا بالإضافة لإنحدار سيول من منطقتي المفازة وأبورخم علي قرية روينا بمحلية الفاو قد تسببت في إحداث أضرار جزئية لعدد من المنازل بالمنطقة وتم التدخل بواسطة غرفة طوارئ المحلية وقوات الدفاع المدني حيث تم تصريف جزئية كبيرة من المياه المنحدرة للمنطقة بجانب إحداث ضرر كبير لكوبري سرف سعيد الذي جرفته سيول الامس وتسببت في إنقطاع الطريق القومي دوكة القلابات

من جانبه قال العميد شرطة/ قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة ) هطلت أمطار خفيفة باجزاء متفرقة من ولاية جنوب كردفان وهطول أمطار خفيفة الي متوسطة بولاية الجزيرة موكدا أن والي الولاية وغرفة الطوارئ بصدد القيام بزيارات تفقدية للمناطق المتضررة بقري شرق الجزيرة وتقديم معينات الدعم العينية و اللوجستية للمتضررين من مشمعات وخيام الايواء وجوالات الخيش والأدوية بالإضافة للمواد الغذائية مضيفا سيادته بأن منسوب النيل الازرق عند مدينة ود العباس بولاية سنار قد بلغ نسبة 17،23م بنقصان 23 سم عن الأمس مع هطول أمطار خفيفة مشيرا الي أنه قد تمت معالجة قطع الطريق القومي عند منطقة خور القعرة بأبو حجار وذلك عبر إنشاء طريق بديل بالإستفادة من ردمية السكة حديد بعد إنقطاع الحركة لاكثر من إسبوعين وإنسياب حركة المركبات بصورة طبيعية وإعطاء الأولية لتناكر الوقود والمركبات التي تحمل السلع الضرورية كذلك تمت معالجة جزئية لطريق ودالعباس وإنسياب حركة المرور و تامين الطريق بواسطة قوة الدفاع المدني موضحا بأنه قد هطلت أمطار أمس بمحلية الدندر و تسببت في إحداث أضرار باحياء المدينة وتمثلت في إنهيار عدد 64 منزلا بشكل كلى وعدد 128 منزلا بشكل جزئى وأوضح العميد قرشي أن مشاركة مكونات المجتمع المدنى بمحلية سنجة والكشافة كانت فاعلة فى تأمين جسور مدينة سنجة تحت إشراف إدارة الدفاع المدني بالولاية وأن وزراء الزراعة ، والبني التحتية المكلفين والسيد قائد الحامية و مدير شرطة الولاية قد وقفوا علي مناطق الهشاشة بالولاية و جارى العمل فى معالجة الهدام بمنطقة كبرى المالية مع التعلية و إستمرار تصريف مياه الأمطار عبر المصارف الرئيسية منوها الي انه قد تم فتح الطريق المساعد بمنطقة (أبوقعرة) الذي يربط بين سنار سنجة الدمازين بطول 1.5 كلم وعمق الردميات بمتوسط 4.5 تحت سطح مياه الفيضان و متوسط 1.5 الي 2 متر فوق سطح مياه الفيضان بعرض يتراوح بين 7 الي 8 متر مرسلا تحذيراته للمواطنين بالإبتعاد عن مجاري الأنهار وأماكن تجمعات المياه وذلك بغرض تحقيق السلامة العامة لأرواحهم وممتلكاتهم وفيما يلي مناسيب النيل في الاحباس والمحطات و الخزانات تفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) أن منسوب النيل الأزرق في محطة ود مدني قد بلغ نسبة 20،16م وفيما يخص مناسيب المياه بخزان الروصيرص بولاية النيل الأزرق صباح اليوم نجد أن نسبة المياه من الجهة الأمامية للخزان 477،33م ومن الجهة الخلفية للخزان نجد نسبتها 449.30م وأن نسبة تصريف المياه من الأبواب

531.62م م3 وأن قياس المياه عند محطة الديم 12.94م وأن وارد المياه عند الديم 613م م3 من دون هطول أمطار بالولاية وقد تمت صيانة الطريق البديل بخور القعرة و إنسياب حركة السير فيه بصورة طبيعية.

صحيفة الإنتباهة