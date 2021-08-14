مصر… السيطرة على حريق قرب منطقة أثرية





نجحت قوات الحماية المدنية المصرية في السيطرة على حريق كان قد نشب، اليوم السبت، قرب إحدى المناطق الأثرية.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، قوله بأنه تمت السيطرة علي حريق محدود نشب خلف منطقة انتظار السيارات بمنطقة آثار ميت رهينة بسبب شدة حرارة الجو.

وأفاد المسؤول المصري بعدم وقوع أي خسائر في الآثار الموجودة بالمنطقة أو إصابات بين المواطنين، مؤكدا على أن الحريق بعيد عن المعالم الأثرية بالمنطقة.

وتسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس في اندلاع حرائق في مختلف دول العالم، من بينها اليونان والجزائر حيث اندلعت في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية في شمال وسط وشرقي البلاد، وصولاً إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت هي أيضاً اندلاع بعض الحرائق.

العربية نت