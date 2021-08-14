مدمن مخدرات يحاول إحراق والدته والشرطة تلقي القبض عليه في رام الله





قبضت الشرطة اليوم السبت في مدينة رام الله بالضفة الغربية على شخص مدمن للمخدرات والكحول بعد أن حاول إحراق والدته بسكب مادة البنزين عليها.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن “مواطنة حضرت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة وكان بحوزتها كمية قليلة من مادة يشتبه أنها مخدرة وأبلغت الفرع بأنها عثرت عليها بحوزة ابنها وحاولت منعه من تعاطيها إلا أن الابن قام بسكب مادة البنزين على جسد والدته محاولا إشعال النار فيها وإحراقها إضافة لقيامه بتحطيم محتويات المنزل وتمكنت الأم من الفرار والوصول للشرطة للإبلاغ عن ابنها”.

وأضافت الشرطة أنه على الفور “تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات للمنزل ولم يكن الابن موجودا فيه وقامت بنصب كمين له وعند عودته مرة أخرى للمنزل ومحاولته إحراقها قامت القوة بالقبض عليه”.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمه بحقه أصولا.

العربية نت