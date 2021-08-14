مطربة شهيرة تعتذر من أوباما بعد نشر فيديوهات محظورة





اعتذرت مطربة أمريكية شهيرة لأسرة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عن كونها “ضيفة مزعجة” في الحفل الذي أقامه بمناسبة عيد ميلاده الـ60.

وغردت، إيريكا بادو (50 عاما) عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بأنها تطلب السماح من أسرة أوباما لنشرها صورا ومقاطع مصورة لحفل عيد ميلاده الضخم والخاص، الذي أقيم في مارثا فينيارد في 7 أغسطس/ آب الجاري.

وكتبت بادو: “السيد والسيدة أوباما، أرجوكم سامحوني لأنني كنت “ضيفة مريعة” في مثل هذا الحدث المقدس لعائلتكم”.

كما أكدت في تغريدتها أنها كانت متهورة جدا وقت نشرها للفيديوهات والصور.

وأظهرت الفيديوهات التي نشرتها إريكا بادو باراك أوباما مع زوجته ميشيل أوباما، وهما يرقصان في عيد الميلاد دون كمامات طبية بين مئات المدعوين.

وبسبب تلك الفيديوهات التي نشرتها بادو، تعرض الرئيس الأمريكي الـ44 إلى انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن الغاضبون منه هاشتاغ بعنوان “Obama Variant” (أوباما المتحور)، لعدم التزامه هو ضيوفه بالإجراءات الاحترازية.

العربية نت