استقرار التضخم السنوي بالمدن المصرية عند 12.3% في ديسمبر
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ظل دون تغيير عند 12.3% في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وذكر الجهاز أنه على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.2% في ديسمبر/ كانون الأول. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5% على أساس سنوي، لكنها انخفضت 0.7% على أساس شهري.
وتوقع استطلاع لـ”رويترز” يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في المدن المصرية قليلا إلى 12.5% في ديسمبر/ كانون الأول، نظرا لأن أسعار المواد الغذائية، وهي جزء رئيسي من سلة التضخم، ظلت مستقرة نسبياً.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفض التضخم على غير المتوقع بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية على أساس شهري.
وانخفض التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، بمساعدة حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم التوقيع عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
وتسببت زيادة المعروض النقدي في تأجيج التضخم. وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) إلى 22.14% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة مع 21.68% في أكتوبر/ تشرين الأول. ويمثل هذا انخفاضاً عن ذروته البالغة 31.5% في يناير/ كانون الثاني 2023.
وأدى انخفاض التضخم إلى إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21.00% في ديسمبر/ كانون الأول، ليصل إجمالي التخفيضات في عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 12 فبراير/ شباط لمراجعة أسعار الفائدة لليلة واحدة.
العربية نت