محمد بن سلمان يتوج بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025”

فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025” حسب استطلاع أجرته “RT” الناطقة بالعربية.

وحصل ولي العهد السعودي على (372312) صوتا من أصل (540495)، بواقع (68.88%) من نسبة عدد المشاركين في الاستطلاع الذي بدأته “RT العربية” في 22 ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية التاسع من يناير الحالي.

وفاز بالمركز الثاني العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي حصل على (145074) صوتا، ما نسبته (26.84%) من إجمالي الأصوات.

وقبل ساعات من انتهاء التصويت قفز الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المركز الثالث بـ(6068) (1.12%).

كما حقق العاهل المغربي محمد السادس تقدما ملحوظا في الساعات الأخيرة أيضا من التصويت ليحتل المركز الرابع بـ(4771) صوتا (0.88%)، وبفارق ضيئل عن زعيم “حركة أنصار الله” عبد الملك الحوثي الذي تراجع إلى المركز الخامس بـ(4691) صوتا (0.87%)، فيما حل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سادسا هذا العام بـ(4379 صوتا)، ما نسبته (0.81%) من الأصوات.

وبهذه النتيجة يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد احتفظ بصدارة التصويت للعام الخامس على التوالي.

اختر “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025”!

مصر- الرئيس عبد الفتاح السيسي

4379 0.81%

السعودية – ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

372312 68.88%

الإمارات- الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

642 0.12%

الجزائر- الرئيس عبد المجيد تبون

654 0.12%

المغرب – الملك محمد السادس

سوريا – الرئيس أحمد الشرع

6068 1.12%

الأردن – الملك عبد الله الثاني بن الحسين

145074 26.84%

قطر- أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

594 0.11%

العراق – رئيس الحكومة محمد شياع السوداني

385 0.07%

سلطنة عمان – السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد

106

البحرين – الملك حمد بن عيسى آل خليفة

46 0.01%

تونس – الرئيس قيس سعيد

107 0.02%

لبنان – الرئيس جوزيف عون

81 0.01%

فلسطين – الرئيس محمود عباس

79

الكويت – أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

77 0.01%

اليمن – رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

75 0.01%

اليمن – زعيم “حركة أنصار الله” عبد الملك الحوثي

46910.87%

السودان – رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

87 0.02%

السودان – قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو

17 0.00%

ليبيا – قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر

37 0.01%

ليبيا – رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أسامة حمّاد

11 0.00%

ليبيا – رئيس “حكومة الوحدة الوطنية الليبية” عبد الحميد الدبيبة

0.00%

موريتانيا – الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

189 0.03%

