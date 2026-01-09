الصومال يحقق في استخدام أراضيه لعبور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي

أعلنت هيئة الهجرة والجنسية في الصومال في بيان يوم الخميس، فتح تحقيق إثر ورود تقارير تشير إلى وجود استخدام غير مصرح به للمجال الجوي الصومالي.

وقالت الهيئة في بيان: “أخذت وكالة الهجرة والمواطنة في جمهورية الصومال الفيدرالية علما بالتقارير المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به للمجال الجوي والمطارات الوطنية الصومالية لتسهيل حركة شخصية سياسية هاربة”.

وأضافت أن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الوطنية المختصة، باشرت تحقيقا فوريا للتحقق من صحة هذه التقارير وتحديد ما إذا كان قد حدث أي انتهاك للقانون الصومالي أو الإجراءات المعمول بها أو بروتوكولات الترخيص.

وأكدت أنه وفي حال تأكيد ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات ستشكل انتهاكا خطيرا للسيادة الوطنية الصومالية ولوائح الهجرة.

وشددت على أن تسهيل دخول الهاربين أو القيام بعمليات أحادية الجانب على الأراضي الصومالية دون ترخيص قانوني أمر غير مقبول.

ولفتت في بيانها إلى أن احترام السيادة والالتزام بالأطر القانونية الوطنية والدولية مبادئ غير قابلة للتفاوض.

وأشارت الهيئة في البيان إلى أنه الحكومة الفيدرالية الصومالية دعمت علنا وبشكل مستمر دعوة المملكة العربية السعودية للحوار في الرياض باعتباره العملية السياسية المناسبة لمعالجة الوضع في اليمن، موضحة أن أي محاولة من جانب عيدروس الزبيدي للتهرب من هذه العملية بما في ذلك من خلال الدعم الخارجي المزعوم، من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدبلوماسية الجارية.

وأوضحت في السياق، أنه إذا أثبت التحقيق صحة هذه التقارير فإن الحكومة الفيدرالية الصومالية تلاحظ أن هذا السلوك سيشكل أيضا خرقا للترتيبات الثنائية المعمول بها وانتهاكا للمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي التي تحكم التنقل المشروع للأشخاص.

وأكدت أن جمهورية الصومال الفيدرالية تجدد التزامها الراسخ بسيادة القانون، واحترام المعايير الدولية، وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، معلنة أن مقديشو ستتخذ التدابير المناسبة وفقا لنتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة عن أي انتهاكات مؤكدة.

وكان التحالف قد أعلن أن عيدروس الزبيدي وعددا من مرافقيه فروا ليلا عبر واسطة بحرية تحمل اسم (BAMEDHAF) ورقم تسجيل (8101393 IMO)، انطلقت من ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال بعد منتصف الليل، مع إغلاق نظام التعريف الملاحي.

ووصلت الواسطة إلى ميناء بربرة عند الساعة الـ12:00 ظهرا، حيث كانت هناك طائرة بانتظارهم.

وأفاد التحالف بأن الطائرة أقلعت دون تحديد وجهة، قبل أن تهبط في مطار مقديشو عند الساعة 15:15 وتمكث هناك ساعة واحدة، ثم غادرت مجددا عند الساعة 16:17 باتجاه الخليج مرورا ببحر العرب مع إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، قبل إعادة تشغيله قبيل الهبوط بـ10 دقائق في مطار الريف العسكري في أبوظبي عند الساعة 20:47 بتوقيت المملكة.

ونشر تقرير الصحيفة السعودية في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أنور التميمي، أن الرئيس السابق للمجلس عيدروس الزبيدي يواصل البقاء في الجنوب.

وقال التميمي في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن “الرئيس عيدروس الزبيدي في الجنوب، ولا صحة للروايات البائسة التي يتم تداولها بكثافة وبصورة تفتقر لأبسط قواعد المهنية الإعلامية”.

جدير بالذكر أن مجلس القيادة الرئاسي أعلن يوم الأربعاء، إسقاط عضوية الزبيدي من المجلس وإحالته للتحقيق بتهمة “الخيانة العظمى”.

المصدر: RT