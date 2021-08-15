جهاز المخابرات يتبرّأ من صلته بضابط أوقفته إزالة التمكين





نفى جهاز المخابرات العامة علاقته بالفريق ياسر حسن عثمان الذي أوقفته لجنة إزالة التمكين الخميس الماضي.

وأضاف الجهاز في بيان أمس “يؤكد جهاز المخابرات العامة أنّ الفريق ياسر حسن عثمان تقاعد عن العمل ولا يتبع للجهاز كضابط في الخدمة”.

وأشار البيان إلى أنّ جهاز المخابرات العامة ليست لديه صلة فيما ذكر من تهم، وأوضح أن إدارة الاستثمار في الجهاز تم حلها منذ نحو عامين وتكوين صندوق للضمان الاجتماعي تديره لجنة من عُضوية الجهاز وضباط بالمعاش.

صحيفة الصيحة