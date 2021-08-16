إزالة التمكين تُوقف قياديين بارزين باتحاد الأصماغ الطبيعية





ألقت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال أمس، القبض على عضوين باتحاد الأصماغ الطبيعية خلال اجتماع دوري لمجلس إدارة المؤسسة التعاونية لتصنيع الصمغ العربي بالغابَات، هما الأمين العام لاتحاد الصمغ العربي أيوب محمود بلول وعضو الاتحاد شكر الله محمد، بتُهمة الهروب وإخفاء نفسيهما.

وأبدى عددٌ من قيادات مُنتجي الصمغ العربي، استياءهم من الإجراء، واعتبروه تصفية حسابات ومُحاولة للنَّيل من عضوية الاتحاد، ونفوا أن يكون أيٌّ من العضوين هرب أو تخفى، وأكدوا أن كل العضوية المُنتخبة من القواعد تُمارس مهامها بشكل طبيعي، ونوهوا إلى أن الاتحاد شرعي تكوّن وفق الأُسس الديمقراطية من القواعد وبحضور المُسجِّل التجاري ومُمثلين لوزارة التجارة.

بدوره، استنكر رئيس المؤسسة التعاونية محمد علي البحري، الإجراء، وطالب التمكين بالإفراج عن الموقوفين، وأكّد لـ(الصيحة) أنّ المؤسسة مارست استحقاقاً ديمقراطياً عبر اجتماع دوري سنوي، ونفى أن يكون عضوا المؤسسة هاربين أو أخفيا نفسيهما من العدالة، وشدّد بأنّ المُؤسّسة تسعى للارتقاء بسلعة الصمغ الاستراتيجية.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة