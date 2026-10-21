لجنة التحقيق الروسية تنهي تحقيقاتها في قضية قتل مضيفة طيران في دبي

انتهت لجنة التحقيق الروسية من التحقيقات في قضية مقتل شابة روسية في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2025، وأحالت الملف إلى المحكمة المختصة للنظر فيه.

وأعلنت اللجنة في بيان رسمي أن جهات التحقيق تمكنت من جمع أدلة كافية، وبناء عليه، تمت إحالة القضية الجنائية، مرفقة بلائحة اتهام معتمدة، إلى المحكمة للنظر في موضوعها.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أفادت في أواخر ديسمبر الماضي بتوقيف مواطن روسي يبلغ من العمر 41 عاما في مدينة سان بطرسبورغ، للاشتباه بقتله شابة تبلغ من العمر 25 عاما، عثر على جثتها في أحد فنادق مدينة دبي.

ووفقا لرواية التحقيق، كان المتهم يلاحق الضحية، التي كانت تعمل مضيفة طيران وكان على علاقة عاطفية بها سابقا، حيث قام بالاعتداء عليها في الفندق وتوجيه ما لا يقل عن 15 طعنة بأداة حادة، قبل أن يتم توقيفه فور عودته إلى مدينة سان بطرسبورغ.

وأضافت اللجنة أنه في إطار التحقيقات، التي أجريت بالتنسيق والتعاون الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم استجواب أكثر من 25 شاهدا.

من جانبها، أكدت الخدمة الصحفية الموحدة للمحاكم توقيف المتهم، الذي يحمل اسم ألبرت مورغان، على ذمة هذه القضية.

وبدورها، أوضحت المتحدثة باسم الإدارة الإقليمية للجنة التحقيق في مدينة سان بطرسبورغ لوكالة “نوفوستي” أن ملف القضية قد رفع رسميا إلى محكمة مدينة سان بطرسبورغ للنظر فيه وإصدار الحكم.

المصدر: “نوفوستي”