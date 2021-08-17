



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021م

السوداني:

– البرهان وحمدوك يدشنان عدداً من مشاريع التنمية بالفشقة.

– مدير المواصفات الجديد يؤكد إجراء إصلاحات شاملة.

– السلطات تفرج عن شرتاي دار حمر بعد موجة احتجاجات عارمة.

– النيل الأبيض تدعو المنظمات للتدخل بعد تدفق اللاجئين من جنوب السودان .

– تجميد تعيينات الخارجية ووالي القضارف بين الاستقالة أو الإقالة.

أخبار اليوم:

– رئيسا مجلسي السيادة والوزراء يدشنان عدد من مشاريع التنمية بالفشقة.

– ناظر البني عامر يعتذر عن المشاركة في آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء.

– النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي الادارات الاهلية بجبل مرة وجبل سي.

الوطن:

– البرهان من الفشقة : أستعدنا كرامة السودان.

– حمدوك : القوات المسلحة أمينة على تراب الوطن.

– المتحري يكشف تفاصيل مثيرة في قضية الشهيد محجوب التاج.

– إرتفاع قياسي لمعدلات التضخم.

النيل الدولية:

– السودان يتهم إثيوبيا بالمماطلة ويعلن طريقة استرداد باقي أراضيه.

– البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة.

– كباشي يؤكد حرص المجلس على إكمال الأجهزة العدلية.

– لجنة لمعالجة آثار الدولار الجمركي على سيارات المغتربين والمواطنين.

– المتحري في قضية الشهيد محجوب التاج: سبب الوفاة الضرب بالعصي.

– النيل يوالي المحافظة على مستواه فوق منسوب الفيضان بالخرطوم.

النيلين