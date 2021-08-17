عناوين الصحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021م

2021/08/17
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صحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021م

السوداني:
– البرهان وحمدوك يدشنان عدداً من مشاريع التنمية بالفشقة.
– مدير المواصفات الجديد يؤكد إجراء إصلاحات شاملة.
– السلطات تفرج عن شرتاي دار حمر بعد موجة احتجاجات عارمة.
– النيل الأبيض تدعو المنظمات للتدخل بعد تدفق اللاجئين من جنوب السودان .
– تجميد تعيينات الخارجية ووالي القضارف بين الاستقالة أو الإقالة.

أخبار اليوم:
– رئيسا مجلسي السيادة والوزراء يدشنان عدد من مشاريع التنمية بالفشقة.
– ناظر البني عامر يعتذر عن المشاركة في آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء.
– النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي الادارات الاهلية بجبل مرة وجبل سي.

الوطن:
– البرهان من الفشقة : أستعدنا كرامة السودان.
– حمدوك : القوات المسلحة أمينة على تراب الوطن.
– المتحري يكشف تفاصيل مثيرة في قضية الشهيد محجوب التاج.
– إرتفاع قياسي لمعدلات التضخم.

النيل الدولية:
– السودان يتهم إثيوبيا بالمماطلة ويعلن طريقة استرداد باقي أراضيه.
– البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة.
– كباشي يؤكد حرص المجلس على إكمال الأجهزة العدلية.
– لجنة لمعالجة آثار الدولار الجمركي على سيارات المغتربين والمواطنين.
– المتحري في قضية الشهيد محجوب التاج: سبب الوفاة الضرب بالعصي.
– النيل يوالي المحافظة على مستواه فوق منسوب الفيضان بالخرطوم.

النيلين

2021/08/17
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