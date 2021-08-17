أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021م
السوداني:
– البرهان وحمدوك يدشنان عدداً من مشاريع التنمية بالفشقة.
– مدير المواصفات الجديد يؤكد إجراء إصلاحات شاملة.
– السلطات تفرج عن شرتاي دار حمر بعد موجة احتجاجات عارمة.
– النيل الأبيض تدعو المنظمات للتدخل بعد تدفق اللاجئين من جنوب السودان .
– تجميد تعيينات الخارجية ووالي القضارف بين الاستقالة أو الإقالة.
أخبار اليوم:
– رئيسا مجلسي السيادة والوزراء يدشنان عدد من مشاريع التنمية بالفشقة.
– ناظر البني عامر يعتذر عن المشاركة في آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء.
– النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يلتقي الادارات الاهلية بجبل مرة وجبل سي.
الوطن:
– البرهان من الفشقة : أستعدنا كرامة السودان.
– حمدوك : القوات المسلحة أمينة على تراب الوطن.
– المتحري يكشف تفاصيل مثيرة في قضية الشهيد محجوب التاج.
– إرتفاع قياسي لمعدلات التضخم.
النيل الدولية:
– السودان يتهم إثيوبيا بالمماطلة ويعلن طريقة استرداد باقي أراضيه.
– البرهان وحمدوك يتعهدان بتحقيق الاستقرار بالشريط الحدودي بالفشقة.
– كباشي يؤكد حرص المجلس على إكمال الأجهزة العدلية.
– لجنة لمعالجة آثار الدولار الجمركي على سيارات المغتربين والمواطنين.
– المتحري في قضية الشهيد محجوب التاج: سبب الوفاة الضرب بالعصي.
– النيل يوالي المحافظة على مستواه فوق منسوب الفيضان بالخرطوم.
النيلين
تعليق واحد
ندعم المبادره المبادره تظهر منو المع السودان وحمدوك ومنو الضد السودان بقت ليك واضحه ياحمدوك ما متاج تفكر عشان تعرف نوايا الناس المعاك٠