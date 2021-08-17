قبيل انطلاقة الأبطال والكونفيدرالية.. القمة تدخل بجهاز فني أجنبي وتراهن على جاهزية اللاعبين للأبطال





الوادى نيالا والأهلى مروي أول ظهور.. ماذا تخبئ الكونفيدرالية لهما؟

تترقب انديتنا الأربعة المشاركة فى كاس الاتحاد الافريقى لكرة القدم (الكاف)… الأندية الابطال والكونفيدرالية تترقب إيذان الاتحاد بإعلان رسمى لانطلاقة مباريات البطولتين حتى يبدأ العد التنازلى للاعداد والتدريبات وسط اهتمام كبير من قبل مجالس ادارة الأندية.

القمة تراهن على ريكاردو وغارزيتو

وفي التوقيت يدخل ناديا القمة المريخ والهلال إلى دوري الأندية الابطال الموسم الحالى بصورة اشبه الى الاستقرار الفنى بعد ان تولى قيادة تدريبهما المدربان الأجنبيان ديغو غارزيتو وريكاردو، حيث تشهد فترتهما استقرارا فنياً واضحا ظهرت ميزاته فى الدوري الممتاز المشاركين فيه حاليا وتبادل المواقع من خلال صدارة الدوري التي تتواصل المباريات فيه وسط اهتمام كبير من قبل الجهاز الفني للفريقين.

وكما يبدو أن الهلال والمريخ ومجلسي الإدارة يعولان كثيرا على اللاعبين لأجل الوصول إلى قمة الجاهزية والاستعداد تمهيدا لعبور المرحلة الأولى من الدوري.

غياب الجمهور

وستعاني القمة إلى جانب حي الوادى نيالا والأهلى مروي من غياب الجماهير من الدخول الى مدرجات الاستادات التي ستحتضن مباريات الدوريين فى الأندية الابطال والكونفيدرالية، وذلك بسبب الاحترازات والاحتياطات الصحية الطبية التى يطالب الاتحاد الدولى لكرة القطم (فيفا) والاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) وذلك للحد من انتشار وباء كورونا فى العالم، وتضع الاندية الاربعة المشاركة حساب لهذه العملية التى ستمنعهم من سماع أصوات الجمهور.

المهندس إبراهيم سليمان: الهلال لا يخشى الأندية الأثيوبية

علق المهندس إبراهيم سليمان مدير الكرة بنادي الهلال على نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أجريت مساء الجمعة الماضي أوقعت القرعة نادي الهلال في الدور التمهيدي حيث يواجه فريق فيسال كينيما، بطل الدوري الإثيوبي، وأكد سليمان أن الهلال سيتعامل بكل جدية مع هذه المواجهة وتقام مباراة الذهاب في إثيوبيا أحد أيام 10 و11 و12 سبتمبر المقبل، بينما تلعب مباراة الإياب في الخرطوم أحد أيام 17 و18 و19 من الشهر نفسه، وقال مدير الكرة بالهلال: لن نقول إن القرعة سهلة أو صعبة، لكنها متوازنه، وأضاف إبراهيم سليمان: “هناك تقارب فني بين الكرة السودانية والإثيوبية، بحكم الجوار والتداخل، وسنواجه فريقاً جديداً من إثيوبيا، لكننا لن نقلل منه أو نستهين به، رغم أن الهلال كعبه أعلى في الكرة.

أبو حجل: جاهزون للكونفيدرالية

كشف عبد المعنم أبو حجل رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي مروي عن الترتيبات التي يقوم بها مجلس الإدارة لاستقبال المشاركة الافريقية الاولى في الكونفدرالية، وقال إنهم يخططون لتكون مشاركة الاهلي جيدة وليس للتمثيل فقط، ونفكر في التقدم في البطولة، واكد أن المجلس يعمل بجدية لاستقبال الموسم الأفريقي، وأضاف: بدأنا في مخاطبة المؤسسات والجهات الرياضية وحكومة الولاية الشمالية ووزارة الرياضة ومجلس السيادة ومجلس الوزراء من اجل استقطاب الدعم بالإضافة للأقطاب وابناء الولاية الشمالية بدول المهجر، وقال ان المجلس سيقوم بعمل نفرتين الأولى بالولاية الشمالية بعاصمتها دنقلا والثانية بالخرطوم من اجل دعم مشوار الفريق افريقياً.

وحول نتائج الفريق وتراجعها في الجولات الأخيرة قال إن الأهلي يملك عناصر جيدة والتراجع نتيجة لفقدان عدد كبير من العناصر الأساسية بالإصابات والإيقاف، وقال إن الأهلي سيعود للنتائج الإيجابية ولا خوف عليه.

الهلال يرتب ويدرس

يدرس القطاع الرياضي بنادي الهلال مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب ريكاردو الاعداد والجاهزية للمرحلة المقبلة من البطولات المحلية والأندية الابطال الأفريقية التى سيشارك فيها الفريق خلال الشهور القادمة، وأكد القطاع الرياضى أنه يضع نصب عينيه اولى مباريات الفريق في البطولة والمشوار الطويل الذي ينتظره ويحتاج لإعداد وجاهزية حتى يظهر الهلال بالشكل المطلوب في الأندية الأبطال الأفريقية.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة