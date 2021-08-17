اللجنة الأمنية بولاية غرب كردفان تدين مقتل جندي من الدعم السريع على يد مجموعة مسلحة





أستنكرت اللجنة الأمنية بولاية غرب كردفان مقتل جندي تابع للدعم السريع من قبل مجموعة مسلحة ، وكشفت عن تدوين بلاغ تحت المادة 130 و . وأكدت على ضرورة حفظ هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتقديم المتورطين في تلك الأحداث لمحاكمة عادلة

وكشفت اللجنة الأمنية بولاية غرب كردفان في بيان لها أسباب اعتقال الشرتاي صديق احمد حمدان وقالت إن الشرتاي وجه في فعالية زيارة البروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي ومرافقيه إلى النهود بتاريخ 8/8/2021م بدار امارة دار حمر في النهود .

وجه اتهام لقوات الدعم السريع بأنها شاركت بعرباتها مع المسيرية ضد الحَمَر في النزاع المسلح بمنطقة جبل الشياب . وقال : ان لديه خمسة بطاقات عسكرية لمنسوبي الدعم السريع قتلوا في النزاع . وأشار البيان الى أن وزير الداخلية في حديثه طالب الشرتاي صديق بإحضار البطاقات للتحقق من الحادثة أو فتح بلاغ ضدھ .وأردفت إنفاذاً لهذا التوجيه تم فتح البلاغ برقم (1723) للعام 2021م تحت المادة 66 من القانون الجنائي . وعليه ألقت الشرطة القبض على المذكور وتحرَّت معه واطلقت سراحه بالضمانة . ونوهت اللجنة الى أن اتحاد شباب حمر المحظور أصدر بياناً دعى فيه كل رؤساء اتحاد الشباب بالمحليات بإغلاق جميع المحليات والطرق القومية ووقف الإيرادات .احتجاجاً على إعتقال الشرتاي حسب البيان . و تم إغلاق الطريق القومي (الابيض—الفاشر) من قبل مجموعة مسلحة في منطقة الرويانة كما تم قفل 4 محليات وتابع وفي هذه الأثناء جاءت عربة تابعة للورشة المركزية لصيانة عربات قوات الدعم السريع كانت في طريقها من الفاشر الى الخرطوم وعلى متنها 4 جنود يحملون قطعاً للغيار . وتعرضت العربة لاطلاق النار من قبل المجموعة مما ادى لجرح 3 من ركابها.وانحرفت العربة عن الطريق وواصل سائقها فرارھ بالجرحي أملاً في اسعافهم الاَّ أن المجموعة استمرت في ملاحقتها وفي منطقة (ام قعود) بالقرب مدينة (ام صميمة) تمكنت المجموعة من اللحاق بالعربة بعد تعطلها واطلقت النار مجدداً على الجرحى وقتل الجندي حلو مختار علي كبير في الحال .ثم اقتادت المجموعة العربة الى قسم شرطة الخوي الذي سلمها بدوره الى مركز شرطة النهود .وما زال البحث جارياً عن 2 من الجنود كانوا على متن العربة.

صحيفة الجريدة