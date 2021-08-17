جرائم وحوادث

6 وفيات بالجزيرة جراء السيول والامطار

2021/08/17
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كشف تقرير رسمى عن حجم الاضرار الناجمة من السيول والامطار بولاية الجزيرة للفترة ما بين ١٤ يوليو وحتى ١٥ أغسطس الجاري، واشار التقرير لارتفاع عدد الوفيات الى ٦ حالات وفاة بينها ٤ وفيات بمحلية القرشي ووفاة واحدة لكل من محلية شرق الجزيرة ومحلية المناقل بجانب عدد ٦ إصابات ، ولفت التقرير الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه لتأثر ٥١١ اسرة جراء انهيارثلاثة منازل كليا بجانب انهيار ٥٠٨ منزل جزئيا مع انهيار ٦٥ مرحاض وأربعة مرافق حكومية .

مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة

2021/08/17
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