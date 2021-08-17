جرائم وحوادث
6 وفيات بالجزيرة جراء السيول والامطار
كشف تقرير رسمى عن حجم الاضرار الناجمة من السيول والامطار بولاية الجزيرة للفترة ما بين ١٤ يوليو وحتى ١٥ أغسطس الجاري، واشار التقرير لارتفاع عدد الوفيات الى ٦ حالات وفاة بينها ٤ وفيات بمحلية القرشي ووفاة واحدة لكل من محلية شرق الجزيرة ومحلية المناقل بجانب عدد ٦ إصابات ، ولفت التقرير الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه لتأثر ٥١١ اسرة جراء انهيارثلاثة منازل كليا بجانب انهيار ٥٠٨ منزل جزئيا مع انهيار ٦٥ مرحاض وأربعة مرافق حكومية .
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة