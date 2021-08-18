الشرطة تقبض على أفراد شبكة النهب والكسر وترويع المواطنين بالثورة





ألقت الشرطة أمس القبض على شبكة إجرامية تستغل الركشات تنشط في الخطف والنهب والكسر وترويع المواطنين بمنطقة الثورات بأمدرمان عبر استخدامهم الأسلحة البيضاء .

وكشفت متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بأنه وردت معلومات لدى مباحث قسم شرطة المهدية بالثورة تفيد بوجود شبكة تنشط في عمليات النهب والخطف والكسر وترويع المواطنين بمنطقة الثورات بأمدرمان، وأبانت الشرطة بأنه وبموجب ذلك تم تكوين فريق شرطي لرصد حركة الشبكة الإجرامية ومن ثم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط ثلاثة متهمين من أفراد الشبكة الإجرامية متلبسين أثناء قيامهم بنهب مواطن وضربه، وذلك في الساعة الثانية صباحاً بالثوره الحارة الثامنة، كما كشفت الشرطة كذلك عن ضبطها (5)ه واتف محمولة مسروقة بمختلف الماركات بحوزة المتهمين، بالإضافة الى ضبط الركشة التي يستخدمها أفراد الشبكة في التنقل ونهب المواطنين، بجانب ضبط الأسلحة البيضاء (سكاكين ) .

الخرطوم : محمد موسى

صحيفة الصيحة