الصحة: (800) إصابة بالتهاب الكبد الوبائي وسط اللاجئين بالقضارف





كشف مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة محمد عبد الحافظ الخضر، عن تفشي التهاب الكبد الوبائي في معسكرات اللاجئين بولاية القضارف وتسجيل (800) حالة.

وأعلن خلال حديثه في منبر وكالة السودان للأنباء أمس، عن خُطط للوزارة بالتعاون مع الشركاء لتقديم الدعم والسيطرة على المرض.

من جهته، كشف مدير إدارة التحصين إسماعيل العدني، عن ظهور إصابات جديدة بمرض الحصبة في مناطق التعدين بولايتي نهر النيل والشمالية، وقال إنّ الوزارة تدخّلت ونفّذت حملات تطعيم تستهدف الفئة التي ظهر فيها المرض وسط المُعدِّنين بالولايتين.

الخرطوم ـــ ابتسام حسن

صحيفة الصيحة