بابكر سلك يكتب: معقولة ده لاعب الوادي المنحدر؟





تسجيل صوتي لافي (القروبات) منسوب للاعب وادي نيالا .

*يطمئن فيهو جماهير الهلال في خصوص شكوى المريخ .

*لم يطمئن فيهو جماهير وادي نيالا على إنفراد الفريق بالمركز المتقدم الذي ناله عن جدارة .

*ولكنه طمأن جمهور الهلال.

*وجمهور الهلال طبعاً يحتاج لتطمين وتطبيب وتطبيع كمان.

*لأنهم مع سودا ده من زمن شيبولا أظنهم ماغلبوا المريخ .

*وسوداكال الذي في عهده نال الزعيم ثلاثة بطولات ممتاز متوالية.

*ليس بفضل سوداكال وحده بالطبع.

*ولكن بتضافر الجهود المريخية وإلتفافها حول مريخها برغم الصراع الذي بلغ عمره أربعة سنوات متواصلة.

*لكن طبعاً سودا فال خير.

*ومتعهد هزائم الهلال.

*شئ بمبان وشيء سماني وشويات تيري والجزولي في الصف.

*لذا فعلاً جمهور الهلال في حاجة للتطمين.

*ولكني برغم كل ذلك استبعد أن يكون التسجيل للاعب وادي نيالا.

*لأنو ده ماتفكير زول غلب المريخ بجدارة .

*لكن التحية لصاحب التسجيل.

*لأن ماقام به يعتبر من أعمال رفع المعنويات ودعم للفقراء والمساكين .

*فالزول لما يكون صفر.

*بحتاج بالتأكيد لرفع معنويات.

*المهم .

*لسة نحنا مختلفين؟.

*خلافاتنا دي ليه ما بتشعلل إلا في نهاية الموسم؟.

*يعقوب حيرنا.

*المهم .

*أنا سعيد بمايحدث.

*فالخلاف الفكري ظاهرة صحية كانت غائبة عن المريخ في عهود الراعي والرعية.

*وطالما الناس مختلفة في المريخ لاعلى المريخ.

*يبقى مافي خسارة.

*كثير من قادة الصراع وحوارييهم في الطرفين.

*ينشدون صالح الكيان ويقاتلون لأجله مسلحين بالفكرة .

*وهذا لايمنع أن في الجيشين من جند نفسه طمعاً في الغنائم.

*في زمن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

*في ناس كانوا بخرجوا للحرب بدافع رفع الراية .

*وناس كانوا بخرجوا للغنائم.

*كلو واحد يخرج للخرج ليهو.

*ويظل المريخ متسعاً للجميع.

*لايعرف جهوية ولايعترف بعنصرية.

*وللقانون ونظام ٢٠١٩م الحاكمية.

*أيها الناس.

*غرزة كان أحسن مدرب إلى ٢٠١٧م.

*بقى أكعب مدرب في ٢٠٢١م.

*في أربعة سنين عجز وخرف ونظرو ضعف ونسيبو العرس بتو محامي مختص بأمور (الفيفا).

*موش قلت ليكم في ناس بخرجوا للغنائم.

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم .

*أها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم .

*والينا.

*يعني نحنا بنعرف أحسن من ربنا؟.

*ربنا موش أمر بقطع يد السارق فينا.

*وفي واحدين قال من خلاف إيدينا ورجلينا.

*وواحدين يصلبوا يا والينا.

*أسي لو فعلنا الحتة دي يا والينا.

*ماكان أرحم لينا.

*ماكان من اللفحي وتسعة طويلة ونطوا الحيطة وكتلوا سيد البيت إرتحنا يا أخينا؟.

*ومن المهربين وبتاعين المخدرات والهيروين والفي الدولار متاجرين.

*ديل دحين ما هم الذين يعيثون في الأرض فساداً يا والينا؟؟؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال إذا بتكتل زول عشان موبايل يبقى تتكتل عشان الزول سيد الموبايل .

وإلى لقاء

سلك.

صحيفة الانتباهة