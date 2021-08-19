بابكر سلك يكتب: معقولة ده لاعب الوادي المنحدر؟
تسجيل صوتي لافي (القروبات) منسوب للاعب وادي نيالا .
*يطمئن فيهو جماهير الهلال في خصوص شكوى المريخ .
*لم يطمئن فيهو جماهير وادي نيالا على إنفراد الفريق بالمركز المتقدم الذي ناله عن جدارة .
*ولكنه طمأن جمهور الهلال.
*وجمهور الهلال طبعاً يحتاج لتطمين وتطبيب وتطبيع كمان.
*لأنهم مع سودا ده من زمن شيبولا أظنهم ماغلبوا المريخ .
*وسوداكال الذي في عهده نال الزعيم ثلاثة بطولات ممتاز متوالية.
*ليس بفضل سوداكال وحده بالطبع.
*ولكن بتضافر الجهود المريخية وإلتفافها حول مريخها برغم الصراع الذي بلغ عمره أربعة سنوات متواصلة.
*لكن طبعاً سودا فال خير.
*ومتعهد هزائم الهلال.
*شئ بمبان وشيء سماني وشويات تيري والجزولي في الصف.
*لذا فعلاً جمهور الهلال في حاجة للتطمين.
*ولكني برغم كل ذلك استبعد أن يكون التسجيل للاعب وادي نيالا.
*لأنو ده ماتفكير زول غلب المريخ بجدارة .
*لكن التحية لصاحب التسجيل.
*لأن ماقام به يعتبر من أعمال رفع المعنويات ودعم للفقراء والمساكين .
*فالزول لما يكون صفر.
*بحتاج بالتأكيد لرفع معنويات.
*المهم .
*لسة نحنا مختلفين؟.
*خلافاتنا دي ليه ما بتشعلل إلا في نهاية الموسم؟.
*يعقوب حيرنا.
*المهم .
*أنا سعيد بمايحدث.
*فالخلاف الفكري ظاهرة صحية كانت غائبة عن المريخ في عهود الراعي والرعية.
*وطالما الناس مختلفة في المريخ لاعلى المريخ.
*يبقى مافي خسارة.
*كثير من قادة الصراع وحوارييهم في الطرفين.
*ينشدون صالح الكيان ويقاتلون لأجله مسلحين بالفكرة .
*وهذا لايمنع أن في الجيشين من جند نفسه طمعاً في الغنائم.
*في زمن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.
*في ناس كانوا بخرجوا للحرب بدافع رفع الراية .
*وناس كانوا بخرجوا للغنائم.
*كلو واحد يخرج للخرج ليهو.
*ويظل المريخ متسعاً للجميع.
*لايعرف جهوية ولايعترف بعنصرية.
*وللقانون ونظام ٢٠١٩م الحاكمية.
*أيها الناس.
*غرزة كان أحسن مدرب إلى ٢٠١٧م.
*بقى أكعب مدرب في ٢٠٢١م.
*في أربعة سنين عجز وخرف ونظرو ضعف ونسيبو العرس بتو محامي مختص بأمور (الفيفا).
*موش قلت ليكم في ناس بخرجوا للغنائم.
*أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم .
*أها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم .
*والينا.
*يعني نحنا بنعرف أحسن من ربنا؟.
*ربنا موش أمر بقطع يد السارق فينا.
*وفي واحدين قال من خلاف إيدينا ورجلينا.
*وواحدين يصلبوا يا والينا.
*أسي لو فعلنا الحتة دي يا والينا.
*ماكان أرحم لينا.
*ماكان من اللفحي وتسعة طويلة ونطوا الحيطة وكتلوا سيد البيت إرتحنا يا أخينا؟.
*ومن المهربين وبتاعين المخدرات والهيروين والفي الدولار متاجرين.
*ديل دحين ما هم الذين يعيثون في الأرض فساداً يا والينا؟؟؟.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال إذا بتكتل زول عشان موبايل يبقى تتكتل عشان الزول سيد الموبايل .
وإلى لقاء
سلك.
صحيفة الانتباهة