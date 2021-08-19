محمد عبد الماجد يكتب: تشاهد غداً





(1)

 الكيلو سوف يصبح كيلو إلّا ربع، ودستة التفاح سوف تصبح (7) بصلات، وسوف يتقلص العدد في (جوز الحمام) إلى (فردة) واحدة، وجدول خمسة لن يقبل القسمة على خمسة.

 سوف يكون هناك (رفض) عام.

 1 +1 ما بتساوي اتنين.. انتهى هذا المنطق.

 شارع القصر لن يؤدي إلى الشمال أو إلى الجنوب – شارع القصر سوف يؤدي إلى أعلى.

 إلى فوق.

 سوف تصدر (توكيل) إلى (سيد اللبن) من أجل أن يصرف (المرتب) ويصرف (الصندوق) وينتظر معك نصيبه من (الورثة).

(2)

 مبادرة حمدوك.

 ستتحول إلى مبادرة مبارك أردول.

 أجهزوا لهذا الأمر.

(3)

 إذا نجح عبدالعزيز الحلو في أن يجعل الإجازة الرسمية يوم (الأربعاء) بدلاً من يوم (الجمعة) فذلك يعني أن (رأس) السنة سوف يكون في (نصها) في شهر يونيو.

(4)

 حميدتي سينتقل من بـ (القانون) إلى بـ(الانتخابات).

 كل شيء عن طريق صنادق الاقتراع.

 انتبهوا لذلك.

(5)

 المريخ (جناح سوداكال).

 المريخ (جناح الكندو).

 المنتخب الوطني (جناح حسن برقو).

 إذا المنتخب القومي نفسه أصبح (أجنحة) هل يمكن أن يكون ذلك غريباً على المريخ!!

(6)

 الصحافة الورقية إلى زوال.

 مثل العملة الورقية تماماً.

(7)

 لا أدري لماذا يعترض الكيزان على شعار (الحل في البل) و (أي كوز ندوسو دوس) وهم كانوا يرفعون شعار (فلترق كل الدماء)؟

(8)

 عندما حدثونا أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أهدى قميصه إلى الرئيس المخلوع عمر البشير – لم نكن نعلم أن ميسي سوف يأتي في يوم وينتقل إلى (باريس سان جيرمان) بينما ينتقل البشير إلى (كوبر).

 عالم المجنونة.

 في الكرة.

 وفي السياسة أيضاً.

(9)

 يا (سر) عرمان.

 في جوف أصداف!!

(10)

 لن تقف عند تسعة طويلة.

 الخمسة ذاتها سوف تكون طويلة.

(11)

 بغم /

 البقول ليك (سمين).

 قول ليه (مؤتمر وطني).

صحيفة الانتباهة