محمد عبد الماجد يكتب: تشاهد غداً
(1)
الكيلو سوف يصبح كيلو إلّا ربع، ودستة التفاح سوف تصبح (7) بصلات، وسوف يتقلص العدد في (جوز الحمام) إلى (فردة) واحدة، وجدول خمسة لن يقبل القسمة على خمسة.
سوف يكون هناك (رفض) عام.
1 +1 ما بتساوي اتنين.. انتهى هذا المنطق.
شارع القصر لن يؤدي إلى الشمال أو إلى الجنوب – شارع القصر سوف يؤدي إلى أعلى.
إلى فوق.
سوف تصدر (توكيل) إلى (سيد اللبن) من أجل أن يصرف (المرتب) ويصرف (الصندوق) وينتظر معك نصيبه من (الورثة).
(2)
مبادرة حمدوك.
ستتحول إلى مبادرة مبارك أردول.
أجهزوا لهذا الأمر.
(3)
إذا نجح عبدالعزيز الحلو في أن يجعل الإجازة الرسمية يوم (الأربعاء) بدلاً من يوم (الجمعة) فذلك يعني أن (رأس) السنة سوف يكون في (نصها) في شهر يونيو.
(4)
حميدتي سينتقل من بـ (القانون) إلى بـ(الانتخابات).
كل شيء عن طريق صنادق الاقتراع.
انتبهوا لذلك.
(5)
المريخ (جناح سوداكال).
المريخ (جناح الكندو).
المنتخب الوطني (جناح حسن برقو).
إذا المنتخب القومي نفسه أصبح (أجنحة) هل يمكن أن يكون ذلك غريباً على المريخ!!
(6)
الصحافة الورقية إلى زوال.
مثل العملة الورقية تماماً.
(7)
لا أدري لماذا يعترض الكيزان على شعار (الحل في البل) و (أي كوز ندوسو دوس) وهم كانوا يرفعون شعار (فلترق كل الدماء)؟
(8)
عندما حدثونا أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أهدى قميصه إلى الرئيس المخلوع عمر البشير – لم نكن نعلم أن ميسي سوف يأتي في يوم وينتقل إلى (باريس سان جيرمان) بينما ينتقل البشير إلى (كوبر).
عالم المجنونة.
في الكرة.
وفي السياسة أيضاً.
(9)
يا (سر) عرمان.
في جوف أصداف!!
(10)
لن تقف عند تسعة طويلة.
الخمسة ذاتها سوف تكون طويلة.
(11)
بغم /
البقول ليك (سمين).
قول ليه (مؤتمر وطني).
صحيفة الانتباهة