لجنة اعتصام التميز تؤيد مذكرة الأطباء الشرعيين





أكدت لجنة اعتصام مستشفى التميز تأييدها لموقف كبار الأطباء الشرعيين في مذكرتهم الأخيرة التي أعلنوا فيها انسحابهم عن تشريح الجثامين المكدسة بالمشارح، وحذرت من أي محاولة لطمس الحقائق أو التماطل في تنفيذ كافة المطالب.

وجددت لجنة إعتصام التميز مطالبتها في بيان لها أمس بترشيح الجثامين بصورة مهنية عالية و مراعاة آدميتهم وشددت على النيابة العامة ووزارة الصحة الاتحادية والولائية حلحلة الخلافات بين الأطباء و الرجوع للتشريح في أقرب وقت ممكن ومنع تكدس الجثامين من جديد وتمسكت بمحاسبة كل من يعرقل سير التشريح بصورته المهنية، وهددت بالعودة للتصعيد حال لم يتم تنفيذ مطالبها.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة