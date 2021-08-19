إحالة وشيكة لبلاغ علي عثمان وهارون إلى المحكمة





كشفت مصادر ، عن تلخيص نيابة الخرطوم شمال، البلاغ المُدوّن في مُواجهة القياديين بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون وعلي عثمان توطئةً لإحالته إلى المحكمة.

وقالت المصادر، إن البلاغ ستتم إحالته لمحكمة الخرطوم شمال أو محكمة متخصصة.

ورفض هارون في وقتٍ سابقٍ، الإدلاء بأي أقوال حول إحضاره قوات الهجانة عبر بصات من مدينة الأبيض لساحة اعتصام القيادة العامة بالخرطوم والذي أسهم في فض الاعتصام، كما رفض علي عثمان الإدلاء بأقواله، وطلب اللجوء للمحكمة.

وكانت نيابة الخرطوم، دوّنت بلاغاً في مُواجهتهما بالرقم (15541/ 2019) تحت المواد (21/ 25/ 144/ 165) من القانون الجنائي متعلقة بمنظمات الإجرام والإرهاب القانوني والمواد (5/ 6) من قانون مكافحة الإرهاب.

الخرطوم ـــ آثار كامل

صحيفة الصيحة