السجن (10) سنوات لمدانين بتهريب أسلحة إلى الخرطوم





أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لـ(10) سنوات في مواجهة سائق عربة بوكس دبل كاب وآخر، لإدانتهما بتهريب الأسلحة إبان ضبط بحوزتهما (36) بندقية قتالية (كلاشنكوف) قادمة من ولاية شمال كردفان الى الخرطوم .

وأدانت محكمة جنايات الإرهاب (1) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، المدانين في القضية بالاتجار في الأسلحة ومخالفتهما لقانون الأسلحة والذخيرة .

في وقت فرضت فيه المحكمة غرامة مالية قدرها (100) ألف جنيه في مواجهة المدانين وبعدم دفعها سجنهما. فيما أمرت المحكمة بمصادرة معروضات البلاغ الأسلحة لصالح حكومة السودان .

وتعود تفاصيل البلاغ إلى أنه وبتاريخ 23/1/2022م تمكنت شرطة المعابر قطاع امدرمان من القبض على المتهمين اثناء محاولتهما تهريب 36 بندقية كلاشنكوف إلى داخل ولاية الخرطوم على متن عربة بوكس دبل كاب، وكشفت الشرطة بأنه ووقت الحادثة رفض المتهم الأول السائق التوقف لإجراءات التفتيش ، بينما قام المتهم الأخر بجر الشرطي وإصابته إصابة خفيفة إلا أن الشرطي استطاع الإفلات والسيطرة على المتهم، في وقت تمكن فيه المتهم الآخر الهروب بالعربة وتمت مطاردته وإيقافه وبالتفتيش تم العثور على الأسلحة المعروضات ليتم تحريك بلاغ ضدهما وإحالتهما للمحكمة .

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة