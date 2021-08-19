النيابة تستغني عن شهادة وكيلي وزارتي العدل والمالية بقضية خط هيثرو





أعلنت نيابة الأموال العامة أمس استغناءها عن شهادة وكيل وزارة العدل الأسبق بالعهد البائد عبد الدائم زمرواي، بجانب استغنائها عن شهادة وكيل وزارة المالية في حكومة الفترة الانتقالية د. ازهري إدريس بخيت، وذلك في قضية التصرف فى خط هيثرو .

ويواجه الاتهام على ذمة القضية وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى .

في ذات الوقت كشف رئيس هيئة الاتهام للمحكمة عن محاولتهم الجادة لإعلان شاهدي الاتهام مدير بنك المال المتحد يوسف محمد يوسف، ومدير بنك ام درمان الوطني الرئاسة عصام الدين عبد الرحيم، عبر الهاتف المحمول وذلك لضيق الوقت – الا أن الشاهد الاول (يوسف) لم يجب على هاتفه المحمول، بينما أفادهم الشاهد الثاني (عصام الدين) بانه لا مانع لديه بالمثول امام المحكمة والادلاء بأقواله في القضية، إلا أنه لا يستطيع المثول بالمحكمة في جلسة الأمس وذلك لارتباطه باجتماع مسبق مع بنك السودان المركزي .

في وقت طالب فيه ممثلو هيئة الدفاع عن المتهم الثالث برئاسة د. النذير شروني، من المحكمة بتأجيل الجلستين المحددتين (الإثنين والأربعاء) من الأسبوع المقبل وذلك لارتباطهم بجلسات أخرى تخص موكلين لهم بمحاكم بولاية شمال كردفان (الأبيض) صادف تاريخها وتزامنها مع هذه الجلسات، في وقت لم يبد ممثل الاتهام عن الحق العام المحامي عبد المنعم سوار الدهب، أي مانع لطلب الدفاع بتأجيل جلستي الأسبوع المقبل لأخريات .

من جهتها وافقت المحكمة الخاصة التي عقدت بمحكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف احمد ، بتأجيل جلستي الاسبوع المقبل حسب طلب دفاع المتهم الثالث ، وحددت المحكمة جلسة في الـ (30) من الشهر الجاري لمواصلة سماع قضية الاتهام .

فيما أمرت ذات المحكمة بإعلان ثلاثة من شهود الاتهام لمثولهم أمامها في الجلسة القادمة والإدلاء بأقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية، كما سمحت المحكمة أيضاً لهيئة الاتهام عن الحق العام بالاطلاع على محضر القضية، إلى جانب سماح المحكمة للمحامي محمد شوكت، بمقابلة موكله المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف، كما سمحت له أيضا بتصوير مستند اتهام (9) عبارة عن تقرير يوضح أسهم شركتي عارف الكويتية والفيحاء بسودانير.

الخرطوم : محمد موسى

صحيفة الصيحة