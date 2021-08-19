وفاة راكب سوداني في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره





شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة راكب سوداني الجنسية ، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخرطوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

قالت مصادر مطلعة بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، إنه أثناء انهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة تاركو، الرحلة رقم 3T113 المتجهة الي الخرطوم، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط الراكب “السيد .ع .ع” مواليد 1956 سوداني الجنسية.

على الفور تم استدعاء أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، حيث قاموا بتوقيع الكشف الطبي علي الراكب، وتبين انه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم نقل جثمانه بمعرفة مؤمن عادل مصطفي ، مشرف إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من مطار القاهرة وتجهيزه للدفن.

صدى البلد