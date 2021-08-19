النيابة تودع مستندات طبية توضح مرض المحقق في قضية مخالفات النقل النهري





أودعت نيابة الأموال العامة أمام المحكمة مستندات عبارة عن تقارير طبية تبين إصابة المحقق في قضية التصرف في اصول النقل النهري، بالتهاب في أسنانه ألزمته الفراش الأبيض .

ويواجه وزير المالية الأسبق بالعهد البائد علي محمود عبد الرسول، الى جانب ثلاثة آخرين، الاتهام في القضية .

وكشفت هيئة الاتهام عن الحق العام المتمثلة في نيابة الأموال العامة للمحكمة الخاصة بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، عن لزوم المحقق وكيل النيابة احمد سليمان العوض، الفراش الابيض جراء إصابته بالتهاب في أسنانه حالت دون حضوره للمحكمة والإدلاء بأقواله في القضية، فيما التمس الاتهام من المحكمة إمهالهم فرصة حتى تماثل المحقق للشفاء وسماع القضية، فيما استجابت المحكمة لطلب الاتهام وحددت جلسة أخرى لمواصلة سماع القضية .

الخرطوم : محمد موسى

صحيفة الصيحة