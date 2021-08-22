اسرة القتيلة عوضية تعتزم تقديم مذكرة للنائب العام لاعادة فتح القضية





طالبت اسرة القتيلة عوضية عجبنا التي قتلت على يد ضابط الشرطة بالنظام العام ملازم حامد علي حامد في العام 2012م طالبت السلطات باعادة ملف القضية وتحويلها للنائب العام واعادتها الى منصة القضاء ، وكشفت اسرة القتيلة فى اللقاء التفاكري الذي عقدته أمس بمنزلها عن اعتزام أولياء الدم تقديم مذكرة للنائب العام لمطالبته باعادة فتح ملف القضية لأن ابنتهم قتلت برصاص الشرطة.

وقال شقيق القتيلة حسنين الملازم الذي قتل عوضية حصل على أطول فترة محاكمة جنائية نسبة لرفض الشرطة رفع الحصانة عنه لفترة طويلة ولفت الى أن محكمة الموضوع أدانت القاتل بتهمة القتل العمد وحكمت باعدامه و أيدت المحكمة العليا ذلك الحكم بينما أبطلت محكمة الاستئناف العليا القرار وأصدرت قرارها بالإدانة بالقتل شبه العمد وتم إطلاق سراح القاتل وإعادته للخدمة بالشرطة .

واتهم سياسيون يتبعون للنظام البائد بالتلاعب في القضية ووصفهم بالخبثاء، وقال إن تدخلاتهم ساهمت فى انحراف القضية عن مسارها الطبيعي سنظل نطالب بحقنا ولن نحيد عنه، وفي ذات السياق أكد ممثل الهيئة الشعبية لمناصرة قضية القتيلة عوضية بوقوفها ضد التمييز ولفت الى وجود تجاوز وظلم فى القضية وقال نسعى للعدالة ونحن لسنا أعداء للشرطة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة