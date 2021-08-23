ضبط (1192) قندول حشيش وخزن أسلحة بولاية شمال كردفان





كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط (1192) قندول حشيش و(4) خزنة سلاح كلاشنكوف بولاية شمال كردفان.

وأفادت شرطة مكافحة المخدرات (المكتب الصحفي للشرطة) بأن فرعيتها بولاية شمال كردفان وبالتنسيق مع قوة مشتركة من شرطة ام بادر تمكنت من ضبط متهم و بحوزته (102) رأس حشيش، بجانب (12)قطعة من البنقو ، وأشارت الشرطة إلى أنه وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهم بالرقم (409) تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالاتجار في المخدرات وذلك بقسم شرطة أم بادر.

وفي ذات السياق تفيد متابعات المكتب الصحفى بأنه تم القبض على متهم اخر داخل مزرعة بام روابة علي متن عربة(كارو) بها (1090) راس من الحشيش معدة للتوزيع ، بالإضافة الي ضبطها (190)قطعة كبيرة مختلفة الحجم من الحشيش ، بالاضافة الي أربع خزن سلاح كلاشنكوف فارغة وذلك أثناء عملية المداهمة لاذ المتهم الثاني بالفرار ولا زالت جهود قوات المكافحة مستمرة لضبطه واحضاره بموجب ذلك.

من جهتها أعلنت شرطة مكافحة المخدرات من ضبط متهم بحوزته مخدرات ايضا وتم اتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهته بقسم شرطة ام روابة بالرقم(224)تحت المادة(15/ا) من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية ووضع المضبوطات معروضات في البلاغ.

في ذات الوقت قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين ، في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة)، أن هذه الضبطيات تاتي في إطار جهود ادارته لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تجارة المخدرات والسموم التي تعتبر آفة المجتمع لخطورتهاعلي عقول الشباب الذين يمثلون مستقبل وحاضر البلاد، موكدا إستمرار جهود قواته لدك معاقل عصابات المخدرات وملاحقتها حتي القضاء عليها وتقديم المتورطين منهم لمنصات العدالة والمحاكمة.

الخرطوم : محمد موسى

صحيفة الصيحة