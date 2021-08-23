احتجاجات ببورتسودان تنديداً بقطوعات الكهرباء





شهدت مدينة بورتسودان أمس، احتجاجات واسعة للتنديد بقطوعات التيار الكهربائي في المدينة لساعات طويلة.

وتسبّب توقُّف البارجة التركية عن تغذية بورتسودان بالكهرباء نتيجة لعدم سداد وزارة المالية ديون البارجة التي تجاوزت الـ29 مليون دولار في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بالمدينة.

وسلم المُحتجون، مذكرة إلى الأمين العام لحكومة ولاية البحر الأحمر مجدي إبراهيم، حوت عددا من المطالب تمثلت في ضرورة إيجاد حل سريع لمُشكلة دفع مديونية البارجة التركية والوفاء بالتزامات توفير الفيرنس للبارجة بصورة مُستديمة.

كما طالبت المذكرة بتشكيل لجنة لمُتابعة الأمر مع الجهات المَعنية وقيام اللجنة بمُتابعة الوفاء بالتزامات البارجة التركية المالية والفنية، بجانب استكمال محطة كهرباء سيمنس الألمانية بالشاحنات بصورة فورية.

من جهته، تعهّد أمين عام حكومة الولاية بتسليم المذكرة للجهات المعنية.

وكشف أمين عام الحكومة، عن سداد الحكومة أمس مبلغ “خمسة ملايين دولار” للبارجة التركية لحل جُزءٍ من مديونيتها، مؤكداً أن أزمة كهرباء بورتسودان في اتجاها للانفراج.

في السياق، أفادت متابعات (الصيحة) أنّ والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي غادر إلى الخرطوم والتقى وزيري المالية والطاقة لإيجاد حل دائم لكهرباء الولاية.

بورتسودان- إيهاب محمد نصر

صحيفة الصيحة