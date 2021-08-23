انقطاع الطريق القومي وسنار تستنجد بالمركز





استنجدت حكومة ولاية سنار بالمركز للتدخُّل العاجل في معالجة انقطاع الطريق القومي الذي يربط الولاية بالنيل الأزرق، وتوقّفت معه حركة النقل والبضائع والمواطنين, فيما عاودت السيول، جرف الطريق عند منطقة (القعرة) بالولاية وانقطع الطريق البديل في ثلاثة مواقع، مما تسبب في توقف حركة المرور.

وقال وزير البنية التحتية بولاية سنار المهندس عبد الله حمد آدم لـ(الصيحة) أمس، إنّ وزارته دفعت بكل آلياتها لإصلاح الطريق، وإن الجهود مستمرة لمُعالجة الطريق واستئناف حركة المركبات.

وناشد هيئة الطرق والجسور لمُعالجة وتقوية الكوبري الرابط بين الضفتين وحل المُشكلة نهائياً، وأوضح أن انقطاع الطريق المتكرر عرقل حركة المرور ونقل البضائع والسلع إلى ولاية النيل الأزرق، ونوّه لخُطُورة ذلك على المواطنين الذي يضطرون إلى استقلال المواعين النهرية التقليدية.

الخرطوم- سنار: صلاح مختار

صحيفة الصيحة