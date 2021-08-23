الشرطة تحسم (80%) من بلاغات سرقة السيارات





كَشف مصدرٌ شرطيٌّ أن مباحث شرطة مكافحة سرقة السيارات، استردت كمية من السيارات التي تمت سرقتها والشروع في بيعها بالولايات الحدودية، بجانب استرداد سيارات داخل العاصمة، وتسديد (80%) من البلاغات.

وأكد مواصلة الشرطة، حملاتها للحد من جرائم الاختطاف والسرقات الليلية والنهارية، ومكافحة التفلُّت بأطراف المُدن ومناطق الهشاشة وإزالة الظواهر السالبة.

وعزا المصدر، التفلُّتات الأمنية بالشارع لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، منها الهجرة الأجنبية غير الشرعية والنزوح نحو العاصمة وغيرها، وكشف عن تدوين بلاغات ومُحاكمات فورية وفق مراسيم ولاية الخرطوم في مُواجهة سائقي الدّرّاجات النارية دون لوحات ومن يحملون الأسلحة البيضاء، بالسجن والغرامة، بجانب ضبط مُعتادي الإجرام والسرقات عبر مباحث الأقسام المنتشرة بدوائر الاختصاص.

ورد المصدر، على اتهامات الشرطة بالتقصير في واجبها، وأكد أنها تعمل على مدار الساعة، وأقرّ بوجود قصور في الإمكانيات وليس في الشرطة، وقال إنه ليس من مصلحة الشرطة عدم بسط الأمن وزعزعته، وَنَوّه لتنفيذ خُطط شرطة الولاية باستمرار عبر شرطة المحليات والإدارات المتخصصة والدوائر بالولاية، بجانب حَثّ المُواطنين على الالتزام بالقوانين والتبليغ الفوري، وفتح الأبواب للإعلام ومَدِّه بالمعلومات الخاصّة بالنشاط الشرطي.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة