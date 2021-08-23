الاعتداء على صحفي من قِبل نظاميين





تعرض الصحفي علي الدالي، للاعتداء من قبل أفراد يرجح أنهم تابعون لهيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش. وفقا لما أعلنته اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين. وطالبت اللجنة، وزارة الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وهيئة الاستخبارات العسكرية، بالتحقيق العاجل والفوري في السلوك البربري ضد صحفي مسالم سلاحه الكلمة والكشف عن الجناة الذين أخفوا أنفسهم بعد الحادث. وندّدت اللجنة بشدة بالعملية البربرية التي قام بها أفراد الاستخبارت. وقالت في بيان لها: “هؤلاء تخلوا عن دورهم في حماية الوطن والمواطن وتحوّلوا لوحوش بشرية يعتدون على مدني مسالم، وأصبحوا آلة قمع وترهيب أعادت للذاكرة أحداث فض اعتصام القيادة العامة والاعتداءات البشعة والقتل الممنهج الذي تعرض له المحتجون السلميون، تُحرِّكهم الانفعالات والضغائن الشخصية، وربما بذات السيناريو الذي جعل من مقرات الجيش مصدر ترهيب وتخويف للمواطنين تأتي منها الاعتداءات والقتل للمواطنين”. وأكدت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين وفق صحيفة السوداني انها ستتابع القضية قانونياً، حتى ينال الجناة العقاب الذي يستحقون، سيما وأن الاعتداء وقع قرب أحد المقرات التابعة للهيئة ودون مسوغات موضوعية. وكشفت اللجنة أن تفاصيل الاعتداء تعود لحادث مروري في الشارع تدخل فيه الزميل علي الدالي بالحسنى، إلاّ أنه قُوبل بالضرب المبرح والذي فقد الوعي على إثره، ونُقل بعده إلى مستشفي الزيتونة، ويتلقى الزميل الدالي الآن العلاج من آثار الإصابة.

الخرطوم ( كوش نيوز)