القبض على إمرأة تُمارس الدجل وتدعي رؤية الرسول الكريم.. وتتسبّب في وفاة امرأة وطفل





القت شرطة ولاية الجزيرة، القبض على شبكة إجرامية متخصصة في الدجل والشعوذة، تتكون من 30 شخصاً من الرجال والنساء وتديرها امرأة، بكمبو الأمين في الحصاحيصا. ووردت معلومات لشرطة الولاية، تفيد بأن مواطنة تقيم بكمبو الأمين، تدعي بأنها قد رأت الرسول الكريم في المنام؛ وتم تصديق روايتها من قِبل بعض السكان المجاورين وأسرتها، وتقوم بعملية جلد الضحايا بغية علاجهم، إلا أن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما متأثرين بجراحهما. وبموجب ذلك، توجّهت شرطة قسم الحصاحيصا بصحبة شرطة قسم الربع وأبو قوتة لموقع الحدث، حيث تم ضبط المتهمة وعثر بمنزلها على جثتين إحداهما لامرأة والأخرى لطفل، وتم ضبط 29 شخصاً من معاونيها. وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، تم استخراج أمر تشريح من النيابة المختصة وإرسال الجثتين إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة بعد اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات بلاغ بالقيود 616 و614 تحت المادتين 139 و142 من القانون الجنائي وذلك بقسم شرطة الحصاحيصا وما زالت التحريات مستمرة لكشف غُموض هذا البلاغ.

الخرطوم ( كوش نيوز)